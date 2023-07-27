18 школ Ижевска оборудуют контрольно-пропускными пунктами

В Ижевске в этом году контрольно-пропускные пункты появятся в 18 школах, которые по действующему федеральному законодательству отнесены к первой категории опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Это школы №№ 16, 20, 31, 32, 34, 35, 42, 57, 70, 80, 84, 87, 91, 93, 97, гимназии № 56 и № 83, лицей № 86. Средства выделяются из республиканского бюджета. Первые такие КПП появились в школе № 88 и в школе на ул. Берша.

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Отмечается, что через КПП на школьную территорию будут пропускать посетителей и транспорт. Помещения с высокой функцией защиты будут обеспечивать достаточный обзор и надежную защиту охранника. КПП оснастят системами видеонаблюдения, телефонной связью, мобильной кнопкой тревожной сигнализации, ручным металлоискателем, видеодомофоном.

Остальные школы не относятся к первой категории опасности и не требуют установки КПП.

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