После длительной паузы Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт — с 7,5 до 8,5% годовых. Доктор экономических наук, профессор, бизнес-консультант и заслуженный экономист Кубани Александр Полиди считает такое решение обоснованным. Эксперт не исключает, что в текущем году ставку снова повысят.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди

Фото: Игорь Чураков Александр Полиди

Фото: Игорь Чураков

«Ключевая ставка в 7,5% годовых, продержавшаяся с сентября 2022 года, сегодня уже неприемлема, потому что в стране ускорились инфляционные процессы. Банк России, имея таргет по инфляции 4–5%, не мог его обеспечить при прежней процентной ставке. Поэтому для удержания инфляции такое повышение было абсолютно ожидаемо и неизбежно.

Теперь, чтобы стерилизовать денежную массу, будут расти процентные ставки и в экономике. Уже сейчас происходит рост ставок по депозитам. Выгода от вложений повысилась. Больше денег стало оседать на счетах, а не выплескиваться на потребительский рынок. Вырастут процентные ставки по кредитам. Они станут менее доступными, на них снизится спрос, соответственно, инфляционные процессы в экономике замедлятся. Такая мера приведет к некоторому росту курса национальной валюты. Но это — вторичный эффект, и сильного укрепления курса рубля ожидать не стоит.

Повышение ключевой ставки приведет к замедлению экономического роста. Но он у нас и так небольшой. Увеличение спроса, которое было при низкой ключевой ставке, не сопровождалось ростом предложения, потому что наша экономика сейчас крайне ограничена. На рынке труда наблюдается сильный дефицит кадров. И увеличить производство товаров, предложение услуг вслед за спросом не получается, поскольку нет достаточной рабочей силы. Это один фактор. А второй — это отсутствие технологий. Передовое оборудование, современные средства производства в связи с санкциями становятся недоступными.

Все это подтверждает доклад Банка России, опубликованный в преддверии повышения ключевой ставки. Там дается диапазон роста экономики до 2027 года. При самом оптимистичном сценарии он не превышает 2,5%. А нижняя граница роста — от 0,8 до 1%.

Поэтому повышение ключевой ставки преследует чисто антиинфляционный эффект. Не повышать ее было нельзя. Да, пострадает деловая активность. Но из двух зол Банк России выбрал меньшее. Он придерживается политики низкой инфляции, которая не должна превышать 4–5% годовых. Экономический же рост при дефиците рабочей силы и отсутствии технологий сейчас невозможен и так.

Возможно и дальнейшее повышение ключевой ставки. Все будет зависеть от того, как сейчас среагирует экономика. Если замедление инфляции будет меньше, чем ожидалось, то Банк России повысит ключевую ставку снова».