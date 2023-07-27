Языково и Сенгилей победили во всероссийском конкурсе благоустройства

Два населенных пункта Ульяновской области победили во всероссийском конкурсе благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Итоги VIII всероссийского конкурса создания комфортной городской среды подвел во Владивостоке министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. В Ульяновской области победили проекты в Языково и Сенгилее.

Проект «Душа Волги» в Сенгилее предполагает благоустройство второй очереди городской набережной и установку маяка в парке «Тишь да гладь». Там же запланирована сцена с видом на Волгу, а в сквере Пушкарева появится аллея памяти.

В рабочем поселке Языково в рамках проекта «И вас зову сюда...» воссоздадут контуры утраченной усадьбы Языковых, установлят арт-объекты, сформируют зоны отдыха для гостей.

Экс-глава Чердаклинского района Мария Шпак считает, что появление новых общественных зон должно стать стимулом для развития туризма в Языково и Сенгилее. «Оба населенных пункта обладают огромным туристическим потенциалом. В Сенгилеевском районе он уже начинает реализовываться, там развивается глэмпинг. С появлением спроса обязательно появится и предложение. Нет ничего невозможного для организации в Сенгилее стоянки круизных теплоходов в будущем», — полагает госпожа Шпак.

Андрей Сазонов