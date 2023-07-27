В Астрахани замминистра градостроительных отношений подозревают в получении взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области занялся делом о получении взятки высоким чиновником за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, подозреваемый, занимая должность заместителя руководителя агентства по управлению государственным имуществом региона, а затем заместителя министра имущественных и градостроительных отношений, в 2021-2022 годах получил от одного из представителей организации, с которой были заключены государственные контракты на приобретение жилых помещений для детей-сирот взятку в размере 160 тыс. руб.», — говорится в релизе.

Чиновник получил деньги за приемку жилья, подписание актов и оплату работ, несмотря на отсутствие у подрядчика документов об отсутствии задолженности по коммунальным и другим платежам.

Злоумышленника вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Астраханской области.

Подозреваемый задержан. Сейчас решают вопрос о мере пресечения.

Дарья Васенина

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