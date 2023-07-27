В Самаре сократят число парковочных мест в новостройках

В Самаре состоялись общественные обсуждения по поправкам в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Документом предлагалось заменить раздел «количество парковок» с одного места на квартиру на одно машиноместо на 100 кв.м. общей площади квартир. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инициатором изменений выступила Самарская региональная организация Союза Архитекторов России. Всего на общественных обсуждениях высказали свое мнение 873 человека. Из них 527 выступили «за» поправки, 346 – «против».

В частности, один из жителей, который высказал положительное мнение, отметил, что предложение «своевременное» и оно «поддержит строительную отрасль». «На сегодняшний день уже наблюдается острая проблема нехватки парковочных мест... А вы хотите разрешить застройщикам делать еще меньше парковочных мест во дворах МКД. Считаю подобные изменения недопустимыми. Администрация должна находить баланс в социально-значимых вопросах, а не действовать исходя из интересов только застройщиков»,– отметил другой участник слушаний, выступивший «против» изменений в ПЗЗ.

Ани Айвазян