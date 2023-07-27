В Ярославле отреставрируют интерьеры музея истории города

В Ярославле ищут подрядчика для выполнения работ по ремонту интерьеров здания объекта культурного наследия федерального значения «Дом Кузнецова В.Я. 1893», в котором расположен музей истории города. Последний аукцион признан несостоявшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дом Кузнецова В.Я., 1893» в Ярославле

Фото: Официальный сайт музея истории города Ярославля «Дом Кузнецова В.Я., 1893» в Ярославле

Фото: Официальный сайт музея истории города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проектную документацию для реставрации здания разрабатывало ООО «Ярославская художественная мастерская «Реставратор». В результате исследований были выявлены разрушение декоративных деталей ограждения главной лестницы и частичные дефекты самой лестницы, аварийное состояние некоторых окон, протечки на стенах и потолках, в результате чего появились трещины на декоре, плохое состояние пола. Все дефекты появились в результате старения естественных материалов.

В ходе работ необходимо устранить все выявленные дефекты (штукатурка стен, замена полов, укрепление каменной лестницы, устранение последствий протечек, ремонт декора). Начальная стоимость контракта по проведению работ составила 9,5 млн руб. Все работы необходимо выполнить до 15 апреля 2024 года.

Дом в конце 19 века возведен владельцем Ярославской кондитерской фабрики В. Я. Кузнецовым. «Характерный образец богатого городского особняка периода эклектики. Один из лучших в Ярославле крупный особняк 19 века, периода эклектики, выполненный в духе ренессанса, с хорошо сохранившимися интерьерами, богато оформленными фасадами»,— отмечается в паспорте объекта.

Алла Чижова