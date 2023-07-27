«Выбор у покупателей здесь широкий»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких округах Московской области покупают жилье чаще всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ленинский городской округ — одна из наиболее востребованных локаций на рынке новостроек Московской области. За полгода здесь было продано более 210 тыс. кв. м первичной недвижимости. Это и квартиры, и апартаменты, посчитали специалисты компании Est-a-Tet. По данным брокеров, сегодня именно в Ленинском городском округе сконцентрирован наибольший объем предложения среди всех округов Подмосковья.

В продаже там заявлено почти 400 тыс. жилых метров в 20 новостройках. Это дает покупателям возможность выбрать наиболее подходящий вариант по площади и стоимости. Средневзвешенная цена в середине лета — в пределах 175 тыс. руб. за «квадрат». Высокий интерес к округу объясняется также созданной инфраструктурой и транспортной доступностью, которая в перспективе станет еще лучше — тут планируется открытие МЦД-5.

В пятерке лидеров по объему реализованного спроса также Одинцовский городской округ, где за полугодие продано чуть более 97 тыс. м. И выбор у покупателей здесь также широкий — почти 210 тыс. жилых «квадратов» в 27 новых домах. Средневзвешенная цена в этом округе на уровне 192 тыс. руб. за метр. Замыкает топ-10 популярных подмосковных локаций для покупки жилья городской округ Щелково. За шесть месяцев тут оформлено в собственность 23 тыс. м. Сейчас в экспозиции этого округа около 110 тыс. м в 10 новостройках.