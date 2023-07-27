«Алмаз назвали в честь национального цветка ЮАР»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об истории розового алмаза, проданного на аукционе за $8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pioneer Diamond Tender House Фото: Pioneer Diamond Tender House

На южноафриканском аукционе Pioneer Diamond Tender House более чем за $8 млн продали розовый алмаз весом 29,52 карата. То есть по $271 307 за карат. Для самой компании-продавца это рекорд за всю ее историю.

Назвали алмаз ценного II типа Protea Pink в честь национального цветка ЮАР схожего цвета. Как рассказывают представители компании, камень добыли на месторождении на берегу Оранжевой реки. Предполагается, что он был вынесен кимберлитовой трубкой Лесото возрастом 90 млн лет и проплыл от нее по реке около 500 км.

Цените аллювиальные месторождения! Вот что говорит акционер Pioneer Линдон де Мейон: «Этот уникальный алмаз еще раз продемонстрировал, почему аллювиальные месторождения алмазов в Южной Африке дают самые высокие и наиболее стабильные поставки камней в один карат в мире».