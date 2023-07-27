Уголовное дело экс-замминистра имущественных отношений Ставрополья передано в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра имущественных отношений Ставропольского края, подозреваемой в мошенничестве (ч.4 ст. 159) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данные экс-замминистра не раскрывают. По информации «Портала Северного Кавказа» речь идет о Евгении Мосиной, задержанной феврале текущего года.

По версии следователей, обвиняемая, сговорившись с руководителем коммерческой компании, похитила средства в размере 1,3 млн руб., завысив начальную максимальную стоимость по контракту на поставку товаров для нужда властей региона. Также руководительница распорядилась заключить контракт на поставку средств индивидуальной защиты с нарушением конкурсных процедур, причинив ущерб бюджету региона на сумму 1,4 млн руб.

Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Ставрополя.

Анастасия Назарова