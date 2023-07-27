В Краснодаре гадалку — мать шестерых детей отправили в колонию за мошенничество

Ленинский районный суд Краснодара не изменил приговор матери шестерых детей, называющей себя гадалкой. Она проведет три года в колонии общего режима за мошенничество более чем на 3,1 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В 2019 году жительница Краснодара пожаловалась Яне Фисенко на здоровье и проблемы в жизни. Женщина вызвалась помочь ей с помощью магических ритуалов. Для них ей нужны были свечи, куриные яйца и деньги, которые «целительница» якобы сжигала для достижения желаемого результата. Также деньги Фисенко брала в качестве оплаты своих услуг. Она убедила обратившуюся к ней женщину, что в случае отказа от ритуалов пострадавшую и ее близких ждет ухудшение здоровья и в итоге смерть.

Ритуалы проводились в течение пяти месяцев. Купюры, предназначенные для поджигания во время ритуалов, она подменяла на фальшивые. В итоге все переданные 3 млн 150 тыс. руб. гадалка оставила себе.

На Яну Фисенко завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она не признала себя виновной, заявив в суде, что является целительницей и гадает людям, помогая справиться с трудными жизненными ситуациями. Однако суд установил ее виновность. С учетом смягчающих обстоятельств, среди которых наличие шести маленьких детей, суд назначил ей три года лишения свободы в колонии общего режима. Реальное отбывание наказания ей отсрочили до достижения младшим ребенком 14 лет.

Приговор был обжалован. Но апелляционная инстанция не нашла оснований для его изменения. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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