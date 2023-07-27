Куда сходить в Ижевске в выходные 29 и 30 июля

В эти выходные, 29 и 30 июля, жителей и гостей Удмуртии ждет «Кавер фест», на котором исполнят известные музыкальные хиты, и камерный концерт индийской музыки. В парке Кирова пройдет турнир ММА, на «Чекериле» — автомобильные гонки и фестиваль айтишников, а в Воткинском районе состоятся показательные выступления на лошадях. В субботу можно посетить ужин от шеф-поваров Welcome Group, а вечером воскресенья сходить на фильм — и все это под открытым небом. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фестиваль «Конь-Огонь», vk.com Фото: Фестиваль «Конь-Огонь», vk.com

Концерты

Начнутся развлекательные мероприятия вечером 28 июля. В парке Горького в 19:00 состоится Urban FEST 2023 (12+). Хедлайнеры мероприятия — Toni, Andro, Gafur и Птаха. Всю ночь также будут работать аттракционы. Стоимость билетов от 1 до 10 тыс. руб.

В субботу на стадионе «Зенит» пройдет «Кавер фест 2023» (6+). На сцене выступят 20 групп, которые исполнят русские и мировые музыкальные хиты. На мероприятии запланировано фаер шоу, выступление танцевальных групп и байкер шоу. Начало в 18:00. Вход стоит 1 тыс. руб.

В туристическом комплексе «Камские дали» (Воткинский район) 29 июля состоится «Фестиваль 90-00-х под открытым небом» (18+). Гостей ожидают специальные гости: Катя Чехова, группа «Планка», Евгений Холмский TURBOMODA, Настя Крайнова ex. «Тутси», Марина Киреева ex. «Краски», а также множество спортивных и развлекательных площадок. В день мероприятия стоимость входа 1,5 тыс. руб.

29 июля впервые в Ижевске состоится камерный концерт «Музыка и ритм Южной Индии» (0+). На мероприятии выступит индийский певец Махеш Винаякрам и Денис Кучеров, исполнитель традиционной восточной музыки. Концерт пройдет в студии йоги «Кайлас», количество мест ограничено.

В «Открытом саду» в воскресенье пройдет музыкальный молодежный фестиваль SPIRIT FEST (14+). Гостей ждут 5 часов живой музыки местных исполнителей. Вход свободный.

Фестивали

29 июля в 19:00 на фан-зоне парка Кирова начнется турнир по ММА «Битва на Иже» (12+). На турнир приедут бойцы из разных регионов России. Гостей ожидает яркая шоу-программа. Стоимость билета на входе 2 тыс. руб.

Также в субботу на «Чекериле» пройдет второй этап «Чемпионата и Первенства по автомобильным гонкам» (12+). В гонках участвует около 40 пилотов, соревнования пройдут в 7 классах. Начало в 13:00, посещение бесплатное.

29-30 июля в Метляках Воткинского района пройдет фестиваль «Конь-огонь» (0+). В программе: показательные выступления на лошадях, фермерские палатки, мастер-классы, интерактивная площадка мотоциклов и катание на лошадях. Стоимость билетов от 150 руб. до 1 тыс. руб., детям до пяти лет вход бесплатный.

На «Чекериле» 29-30 июля состоится ежегодный ИТ-фестиваль «Digital Udmurtia it summer camp 2023» (18+). Ожидается более 2 тыс. участников и 50 спикеров. Гости обсудят цифровые продукты, технологические тренды, разработку, информационную безопасность и многое другое. Стоимость участия 1,5-2,5 тыс. руб.

Мастер-классы и выставки

В субботу гончарная школа «Колокол» приглашает на мастер-класс «Монстерка» (9+). На занятии можно будет изготовить миниатюрную копию популярной фруктовницы монстеры. Участвовать могут как взрослые, так и дети. Стоимость — 1 тыс. руб.

30 июля в школе ювелирного мастерства M.School пройдет мастер-класс «Кольцо с гравировкой» (12+). Стоимость участия 3 тыс. руб., все необходимые материалы предоставят.

Также в воскресенье последний день выставки «Из шумиловской шкатулки. Город и Гражданин» (0+). «Музей Ижевска» приглашает увидеть более 50 экспозиций ведущего историка города. Стоимость билета 150 руб., детям до 6 лет — бесплатно.

В выходные также можно посетить выставку «С альбомом по Индии» (0+). С работами Петра Семенова из коллекции «Музея искусств» можно ознакомиться в «Национальной библиотеке». Вход свободный.

Ужин и кино

29 июля в музей-заповеднике Лудорвай пройдет «Ужин гедонистов» (18+). Три шеф-повара Welcome Group под открытым небом с помощью своих блюд расскажут, что такое настоящий гастрономический гедонизм. Сопровождать мероприятие будет дуэт «Гальярда» и диджей Chak-Chak Boy. Стоимость участия — 6,5 тыс. руб., в сумму входит трансфер в обе стороны. Начало мероприятия в 19:00.

В воскресенье в 19:00 на фан-зоне в парке им. Кирова можно будет посмотреть отечественный фильм «Хочу замуж» (12+). Вход на просмотр свободный.

Подготовила Татьяна Колегова