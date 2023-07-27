Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие инсталляции и перформансы ожидают гостей мероприятия в Никола-Ленивце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Конец июля, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, деревня Никола-Ленивец на берегу реки Угры. Вы наверняка уже поняли, что я снова говорю про фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Сколько лет прошло со времен первых фестивалей, летнего и зимнего… Ушел от COVID-19 мой хороший друг Саша Панов, который когда-то предложил это название по аналогии с Великим стоянием на Угре (тут, кстати, недалеко оно было, в 1480 году). А интерес к фестивалю только усиливается. И, единожды тут побывав, непременно возвращаешься снова и снова.

В этом году фестиваль проходит в последний уикенд июля — с 28-го по 30-е. К слову, обещали при поддержке калужского губернатора доделать шикарную асфальтовую дорогу прямо до автомобильной стоянки и кафе «Угра» (кто когда-нибудь бывал здесь на своей машине, понимает, насколько это важная новость).

Традиционно обещают несколько новых арт-объектов. Темой феста-23 обозначена «Игра в предсказания». Посему и объекты тематические. «Капсула предсказаний», архитектурная мастерская Алексея Козыря — гигантский металлический контейнер, декорированный керамическими изразцами. Внутри ячейки для посланий в 2050 год. 30 июля состоится церемониальное захоронение герметизированной «капсулы предсказаний». Под пение плакальщиц контейнер опустится в землю на 27 лет.

А еще «Катарсис», «Косандра» Ульяны Подкорытовой, «Воздухопровод», «Умнохранилище», «Павильон заблуждений» Иры Кориной и Ильи Вознесенского, «Портал самопознания». И «Павильон предсказаний» куратора фестиваля Антона Кочуркина совместно с Яном Калнберзиным — это тотальная инсталляция, повествующая о предсказаниях, основанных на технологиях.

И, конечно, будут многочисленные перформансы — традиционная часть фестиваля. Один из них, «Поэтический», под руководством Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, пройдет аккурат в «Павильоне заблуждений». Ну и капсулу будут хоронить, не забудьте. С участием актеров театра «Пух и прах».