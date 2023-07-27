Шестерых татарстанцев осудят за вымогательство и похищение человека

В Татарстане будут судить шестерых жителей Зеленодольского района 1986-1999 годов рождения. Их обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что осенью 2019 года мужчины стали вымогать у 20-летнего знакомого 15 тыс. руб. под надуманным предлогом, а после того, как он отказался давать деньги, они избили его и потребовали отдать им его иномарку. Позже они отобрали у потерпевшего ключи от машины, вывезли его в одну из зеленодольских квартир, забрав у него мобильник и несколько часов удерживая его насильно. Затем они нашли покупателя на автомобиль 20-летнего знакомого, заставили его подписать незаполненный бланк договора купли-продажи и отпустили, уточнили в СКР.

Пятеро обвиняемых находятся под стражей. Еще одного отправили под подписку о невыезде.

"Ъ-Казань"