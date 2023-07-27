В Челябинской области приняли закон о надзоре за аттракционами

Законодательное собрание Челябинской области приняло в третьем чтении проект закона «Об организации регионального государственного контроля (надзора) за состоянием и эксплуатацией аттракционов». Региональные власти полагают, что этот нормативный акт даст больше возможностей для обеспечения безопасности использования аттракционов на Южном Урале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как отметил на заседании заксобрания министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, сегодня в челябинской области действует более 500 аттракционов. На сегодняшний день зарегистрировано из них только 184.

«Эксплуатанты аттракционов, зная об отсутствии правовых оснований у Ростехнадзора для проведении проверки, продолжают незаконно использовать их, зачастую даже не проходя оценку технического состояния специализированными организациями, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье граждан, в особенности детей», – сказал министр.

Он отметил, что несчастные случаи происходят, как правило, из-за формального подхода владельцев аттракционов к их эксплуатации. «Практика показывает, что владельцы начинают заниматься регистрацией, приводить аттракционы в порядок, как в техническом, так и в документальном плане, в большинстве случаев только после совместных с органами прокуратуры проверок»,- подчеркнул господин Кобылин.

Проект закона предусматривает возможность уже на этапе проверки документов добиться успешного устранения замечаний, отметил Алексей Кобылин. «Проверки ранее зарегистрированных аттракционов также позволят контролировать их безопасную эксплуатацию, своевременность технического обслуживания»,- добавил он.

По словам министра, подобные законы уже приняты в 51 субъекте РФ. В Челябинской области надзор за аттракционами продолжит осуществлять региональное управление Ростехнадзора, а также областной минсельхоз. Принятие закона потребует дополнительно 1,5 млн из областного бюджета до конца года на введение дополнительных ставок.

14 июля на аттракционе троллей (зиплайн) на Айских притесах в Челябинской области турист из Пермского края сорвался с троса и разбился насмерть. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.