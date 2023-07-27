Дети Таманского полуострова выпустили 10 000 мальков русского осетра на экофестивале «Реки впадают в моря»

Экологический фестиваль «Реки впадают в моря» прошел на Темрюкском рыбном осетровом заводе 26 июля более чем для 100 школьников Темрюкского района

Организаторами стали компания «ОТЭКО» — оператор морских терминалов в порту Тамань — совместно с Экологической палатой России, Краснодарским отделением Русского географического общества и фондом «Чистые моря» при участии Росрыболовства и Росприроднадзора.

Участники фестиваля — дети и почетные гости — выпустили в реку Кубань более 10 000 мальков осетра. Отсюда мальки будут мигрировать в Азовское и Черное море, станут частью рыбной популяции Азово-Черноморского бассейна. Осетрят не просто выпускали в море, но и давали им имена: на воле теперь живут, к примеру, молодые осетры Геннадьич, Петрович и Михалыч.

Почетные гости акции отметили, что популяция осетровых в регионе возрождается в том числе благодаря проведению подобных акций.

«Такие акции, безусловно, нужны Кубани — забота о биоразнообразии моря сочеталась в сегодняшнем мероприятии с экологическим просвещением детей. Такой подход соответствует целям и задачам Росприроднадзора, ведь экология —– дело каждого»,— отметил Евгений Золотухин, руководитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

«Такие мероприятия — не редкость для Краснодарского края. Предприятия, которые работают на воде или в водоохранной зоне, добросовестно участвуют в возрождении популяции различных видов рыб. За 2022 год в водоемы Кубани было выпущено более 9 млн экземпляров только осетровых видов рыб. В официальных документах это называется возмещением вреда от хозяйственной деятельности,— рассказал Александр Абозин, руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.— Сегодня мы совмещаем приятное с полезным. Во-первых, идет выпуск более 10 тыс. сеголеток, выращенных на Темрюкском осетровом рыборазводном заводе структуры ФГБУ "Главрыбвод" по инициативе компании "ОТЭКО". Но, что важно, предприятие организовало это как просветительскую акцию для школьников Темрюкского района».

Экологический фестиваль носит просветительский характер и направлен на то, чтобы сформировать ответственное отношение молодого поколения к окружающей среде и восполнить популяцию редкой рыбы.

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Директор Темрюкского осетрового рыбоводного завода Сергей Никитенко провел для ребят экскурсию — от «детского сада» для мальков до бассейнов с «тинейджерами» стерляди и прудов со взрослой двухметровой белугой.

После выпуска мальков школьники отправились на интерактивный экоурок, посвященный Черному морю и его обитателям. На нем научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Полина Шибанова рассказала, почему воды Черного моря в два раза менее соленые по сравнению с Мировым океаном, почему на дне моря нет обитателей и какие самые крупные млекопитающие обитают в его водах.

«Нам важно воспитать поколение, которое умеет бережно относиться к природе и заботиться об экологическом благополучии Тамани,— обратился к участникам экофестиваля генеральный директор наливного терминала ОТЭКО Павел Быков.— Выпуск мальков в реку — казалось бы, маленький шаг, который со временем поможет восстановить популяцию ценных осетровых рыб. Надеюсь, что акция "Реки впадают в моря" станет доброй традицией на Таманском полуострове».

Фестиваль завершился тематическим мастер-классом по росписи холщовых сумок, использование которых является экологичной альтернативой полиэтиленовым пакетам. Каждый участник экофестиваля получил кепку, футболку с эмблемой и почетный Диплом хранителя морей.

ОТЭКО ежегодно проводит компенсационные мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов под контролем Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. С 2011 года в водоемы выпущены миллионы мальков различных видов рыб, таких как русский осетр, стерлядь и лосось. Однако в этом году, в отличие от предыдущих, акция не является компенсационной, обязательной по законодательству для промышленных предприятий: компания проводит ее по собственной инициативе.

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