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В Можге от чиновников потребовали ликвидировать заросли борщевика Сосновского

В Можге на землях общего пользования обнаружили заросли борщевика Сосновского. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в связи с этим руководителю МБУ «Управление заказчика» внесено представление. Также представление внесено главе Можги за ненадлежащий контроль за содержанием и уборкой земельных участков, не проведение профилактики.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

В результате заросли борщевика были скошены, заключили контракт на его удаление химическим способом, виновное должностное лицо МБУ «Управление заказчика» привлекли к дисциплинарной ответственности. Само учреждение привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

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