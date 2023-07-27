Газпромбанк и Администрация муниципального образования город Новороссийск заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали Исполнительный Вице-Президент — управляющий по Южному региону Газпромбанка Сергей Селютин и Глава города Новороссийска Андрей Кравченко

Стороны договорились о взаимодействии при выполнении приоритетных задач социально-экономического развития Новороссийска, укрепления его экономического и промышленного потенциала, реализации различных инвестпрограмм.

В числе первоочередных совместных задач — привлечение инвестиций в местную экономику и развитие направления ГЧП (в частности в разрезе образовательных учреждений).

«Новороссийск — ключевой транспортно-логистический узел Южного экспортно-импортного хаба и лидер Азово-Черноморского бассейна. Здесь наблюдается устойчивый рост в таких отраслях, как промышленность, транспорт и АПК, а также курортно-рекреационная индустрия. Так что мы видим большие перспективы для города и края в целом. Поэтому важно обеспечить этот регион современными банковскими продуктами, услугами и сервисами. Газпромбанк готов делиться экспертизой, компетенциями и технологиями для успешного пилотирования инфраструктурных проектов, необходимых для комфортной жизни жителей Новороссийска»,— отметил Исполнительный Вице-Президент — управляющий по Южному региону Газпромбанка Сергей Селютин.

«Газпромбанк имеет серьезную деловую репутацию и солидный опыт работы на рынке финансовых услуг, в том числе обладает большим опытом в области проектов с государственно-частным партнерством. С таким надежным партнером мы реализуем все поставленные задачи и сможем укрепить инвестиционную привлекательность, раскрыть в наиболее выгодном ключе экономический потенциал Новороссийска. Особую заинтересованность мы возлагаем на сотрудничество в разрезе ГЧП»,— прокомментировал глава города Новороссийска Андрей Кравченко.

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