Зарплата работников муниципальных учреждений Казани за полгода обошлась в 14 млрд рублей

На зарплату работников муниципальных учреждений Казани за первые шесть месяцев этого года потратили 14,1 млрд руб. Это на 16% больше, чем годом ранее. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общее количество сотрудников муниципальных учреждений в Казани составило 37,6 тыс. человек, что на 713 человек больше, чем годом ранее.

При этом фактические расходы на зарплаты работников муниципальных учреждений Казани с начала года составили 6,1 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"