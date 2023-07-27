Объемы автокредитования в первом полугодии в Удмуртии увеличились на 74%

В первом полугодии в Удмуртии было выдано автокредитов на общую сумму 6,4 млрд руб., что на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй на основании данных кредиторов, передающих туда сведения. Удмуртия по объему автокредитования занимает 24 место среди регионов России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по стране в январе-июне 2023 года было выдано автокредитов на сумму 499,8 млрд руб., что на 61,4% больше, показателей аналогичного периода прошлого года. Лидерами по объемы выдачи остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а наибольший рост наблюдается в Татарстане — почти на 92%.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале