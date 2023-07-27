На Кубани объявлены сразу три штормовых предупреждения из-за жары, ливней и пожароопасности

27 июля в Краснодарском крае действуют сразу три штормовых предупреждения: по сильной жаре (во второй половине дня и вечером температура воздуха достигнет +39 градусов), ливням и, в отдельных районах, по высокой пожароопасности, сообщает в своем Telegram-канале Краснодарский ЦГМС.

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С вечера 27 июля до 29 июля местами на Кубани прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 23–28 м/с. «На спутниковом снимке от 27 июля в 09:15 отчетливо заметны приближающиеся фронтальные разделы циклона, которые в ближайшие дни обрушат ливни и грозы на Краснодарский край после опасной жары»,— говорится в сообщении. Фото см. выше.

На реках Кубани ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Андрей Ульченко

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