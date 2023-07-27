Отказ от оспаривания взыскания 146,2 млрд рублей «Норникелем» Михаил Мишустин назвал достойным

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал достойным отказ «Норникеля» от оспаривания решения суда о взыскании 146,2 млрд руб.

«Вы помните беду, которая случилась. Компания, на мой взгляд, повела себя достойно. 146 млрд рублей, которые были выплачены в бюджет, в том числе пошли на решение вопросов, связанных с загрязнением воздуха», - сказал премьер-министр во время рабочего визита в Норильск (цитата по ТАСС).

Инцидент, который ученые считают крупнейшим экологическим происшествием в российской Арктике, произошел 29 мая 2020 года. В результате просадки опор фундамента резервуара в окружающую среду попало дизельное топливо (21 тыс. тонн). Примерно 6 тыс. тонн солярки попали в грунт, остальные 15 тыс. тонн — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

Первоначально красноярские власти присвоили ЧС статус регионального уровня, однако президент России Владимир Путин поднял его до федерального.

В феврале 2021 года арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования Росприроднадзора и взыскал с Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель») 146,1 млрд руб. за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за аварии на ТЭЦ НТЭК.

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Лолита Белова