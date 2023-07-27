С января кадровая потребность нижегородских предприятий ОПК выросла на 1,6 тысячи человек

Потребность в кадрах у нижегородских предприятий ОПК составляет 7,5 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая перед депутатами областного законодательного собрания 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, данные о своих потребностях предоставили 170 нижегородских предприятий. Пока дефицит кадров составляет 4,4%, но только за 2023 год общая потребность выросла на 1,6 тыс. человек.

Для решения кадровой проблемы Нижегородская область готова привлекать на предприятия ОПК сотрудников из других регионов, выплачивая им до 12 минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, за счет областного бюджета работникам оборонных предприятий может быть погашена часть процентной ставки по ипотеке.

Как писал «Ъ-Приволжье», кадровая потребность предприятий ОПК связана с увеличившимся объемом гособоронзаказа. Некоторые предприятия из-за этого вынуждены переходить на работу в три смены и вводить шестидневную рабочую неделю.

Андрей Репин