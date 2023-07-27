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Спортсмен из Удмуртии Максим Соболев победил на первенстве России по боксу

Спортсмен Максим Соболев из Удмуртии победил на первенстве России по боксу среди юношей 13–14 лет, проходившем во Владикавказе. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, он был лучшим в весовой категории 52 кг. Всего в соревнованиях приняли участие 309 боксеров из 69 регионов страны. С победой его поздравил глава республики Александр Бречалов.

Фото: Александр Бречалов, vk.com

Фото: Александр Бречалов, vk.com

«С Максимом Соболевым этой весной мы запускали строительство Дворца единоборств. Когда откроем спортобъект, имя Максима точно будет в его "зале славы". Это первая золотая медаль для Удмуртии на первенстве за последние 20 лет»,— рассказал глава региона в соцсетях.


Максим Соболев — воспитанник спортивной школы «Юный динамовец», член сборной России по боксу, его тренером является Мнацакан Чобанян. Он уже побеждал в первенствах республики и занимал призовые места в российских и международных соревнованиях.

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