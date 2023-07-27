Алексей Брицун назначен советником губернатора Ленобласти

Советником губернатора Ленинградской области назначен Алексей Брицун. Распоряжение об этом подписал Александр Дрозденко.

С сегодняшнего дня господин Брицун приступает к работе на должности, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Алексей Брицун окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Северо-Западную академию государственной службы и Санкт-Петербургскую юридическую академию. Ранее он был сотрудником Департамента федеральной госслужбы занятости населения по области, главой Госинспекции труда области, председателем комитета по труду и занятости. С 2019 года господин Брицун возглавлял администрацию Волховского муниципального района.

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