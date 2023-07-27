Власти Крыма закроют доступ на Арабатскую косу

С августа в Крыму закроют доступ гражданских лиц на Арабатскую косу, сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ РФ.

По информации силовиков, данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам, расположенным на территории полуострова.

Как сообщили «Ъ» в оперштабе РК, доступ на эту территорию будут иметь только сотрудники экстренных служб и военные.

Арабатская коса — узкая и длинная полоса земли длиной более 113 км, с примыкающим к ней островом Крячиный в северо-восточной части Крымского полуострова, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря.

Александр Дремлюгин, Симферополь