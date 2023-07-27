Обманутые дольщики Орловской области получили 781 млн рублей компенсации

Фонд развития территорий выплатил 493 обманутым дольщикам Орловской области компенсации на общую сумму 781,5 млн руб. Из них 46 жителей региона получили компенсации на сумму 103,8 млн руб. в 2023 году. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным ведомства, сейчас наблюдательный совет Фонда развития территорий рассматривает вопрос о выплате компенсаций дольщикам по пяти объектам. На контроле также остается вопрос завершения строительства многоквартирного дома на улице Космонавтов в Орле, работы на котором были возобновлены по итогам работы прокуроров.

На сегодня в Едином реестре проблемных объектов находятся шесть орловских домов: четыре дома на 7,3 тыс. кв м местного ООО «Проспект», один дом на 994 кв. м курского ООО «Пенобетон Орел» и один дом на 12,1 тыс. кв м курского ООО «Унистрой». В отношении двух первых юрлиц введено конкурсное производство, последнее нарушило сроки завершения строительства здания более чем на полгода.

Алина Морозова

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