В Казани утверждена сумма платы за вывоз жидких отходов

Власти Казани установили сумму платы за вывоз жидких бытовых отходов. Постановление за подписью главы исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость вывоза жидких отходов за 1 кв. м в месяц составит 14,3 руб. без НДС и 17,1 руб. с НДС. При этом размет утвержден с учетом затрат на прием и очистку гарантирующей организацией.

Оплачивать услугу по вывозу отходов придется нанимателям жилых помещение по договорам соцнайма и найма жилых помещений. Кроме того, это коснется собственников квартир, которые не приняли решения о выборе способа управления домом на общем собрании.

"Ъ-Казань"