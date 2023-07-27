В Челябинске перенесли публичные слушания по проекту правил землепользования

Назначенные на 27 июля публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) Челябинска перенесены на 10 августа. Это связано с большим количеством запросов от горожан, сообщают в управлении архитектуры.

В ведомстве сообщают, что в комиссию по подготовке проекта за один день поступило 800 обращений. Они касались вопросов территорий городского бора, индивидуальной жилой застройки, садоводческих товариществ, реновации и КРТ.

«Администрации нужно дополнительное время на работу с этими обращениями, ознакомление участников с экспозицией по особо острым вопросам, а также организацию и проведение собрания с участниками слушаний по проекту ПЗиЗ»,— поясняют в управлении архитектуры Челябинска.

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки пройдут 10 августа в кинотеатре им. А. С. Пушкина.

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