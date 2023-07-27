ГКУ «Хозяйственное управление» закупает награды на 9,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на аукционе 7 августа выберет изготовителя наградных комплектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 9,58 млн руб., деньги выделят из бюджета республики.

Всего требуется 11 комплектов, в том числе ордена «Салават Юлаев», «Дружба народов», «Григорий Аксаков», «Генерал М. Шаймуратов» из серебра, медали «Материнская слава», «Родительская доблесть», «За трудовую доблесть» из томпака (латуни) и медаль «М.Шаймуратов» из нейзильбера, наградной знак с наименованием почетного звания «народный или «заслуженный», нагрудные знаки «За борьбу с COVID-19» и «Доброволец волонтер» из томпака. К орденам полагается футляр из древесноволокнистой плиты, к остальным наградам — из пластмассы, покрытой флоком. В комплект входят паспорт изделия или удостоверение.

В августе 2022 года «Хозяйственное управление» заключило контракт на изготовление наградных комплектов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Аксеновым за 14 млн руб. Он должен был изготовить девять видов орденов и медалей.

Майя Иванова

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