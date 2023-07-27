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Сотрудники ОМОН пришли с обысками в компанию «Камский Кардан»

Работники ОМОН накануне пришли с обысками в набережночелнинскую компанию «Камский Кардан». Об этом сообщает Chelny-biz.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что силовики заблокировали производственную базу. Их визит связан с неуплатой налогов. При этом конкретная сумма не называется.

Компания «Камский Кардан» была зарегистрирована в Набережных Челнах в феврале 2019 года. Она производит комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств. Директором компании является Ильназ Харисов.

"Ъ-Казань"

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