Сотрудники ОМОН пришли с обысками в компанию «Камский Кардан»

Работники ОМОН накануне пришли с обысками в набережночелнинскую компанию «Камский Кардан». Об этом сообщает Chelny-biz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что силовики заблокировали производственную базу. Их визит связан с неуплатой налогов. При этом конкретная сумма не называется.

Компания «Камский Кардан» была зарегистрирована в Набережных Челнах в феврале 2019 года. Она производит комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств. Директором компании является Ильназ Харисов.

"Ъ-Казань"