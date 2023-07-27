На ремонт Свердловского проспекта в Челябинске выделили 73 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион по поиску подрядчика для ремонта Свердловского проспекта на участке от улицы Блюхера до проспекта Ленина. Начальная цена контракта составляет 73,5 млн руб. Прием заявок ведется до 3 августа, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет заменить на участке асфальт и дорожные знаки, обустроить тротуары, поставить на двух перекрестках новые светофоры. Предстоит установить автопавильоны на остановке «Южная» с обеих сторон дороги

«На участке от поворота на ГКБ №1 (после остановки) до перекрестка Свердловский проспект — ул. Либкнехта запроектировано восстановление крайней правой полосы,— говорится в пояснительной записке.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте