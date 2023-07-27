Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Бастрыкин взял под контроль дело о смерти ребенка в детском лагере в Челябинской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления в Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти 11-летнего мальчика в детском лагере в Саткинском районе. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщают в пресс-службе СК.

26 июля в помещении корпуса летнего лагеря у ребенка произошла остановка сердца. Медик учреждения и приехавшая скорая пытались провести реанимационные мероприятия. Но спасти мальчика не удалось. В СК сообщили, что при осмотре места происшествия рядом с ребенком был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...