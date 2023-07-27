Александр Бастрыкин взял под контроль дело о смерти ребенка в детском лагере в Челябинской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления в Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти 11-летнего мальчика в детском лагере в Саткинском районе. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщают в пресс-службе СК.

26 июля в помещении корпуса летнего лагеря у ребенка произошла остановка сердца. Медик учреждения и приехавшая скорая пытались провести реанимационные мероприятия. Но спасти мальчика не удалось. В СК сообщили, что при осмотре места происшествия рядом с ребенком был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).