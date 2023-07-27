В Саратове экс-зам-главврача получила два года условно за полуторамиллионное мошенничество

Бывшая заместитель главного врача в Саратове фиктивно трудоустроила на работу гражданина, которому оформили счет и банковскую карту для получения зарплаты. Мужчина, «будучи неосведомленным о преступных намерениях злоумышленницы», отдал ей банковскую карту и реквизиты доступа. С 2013 по 2021 год на карту начислялась заработная плата за должностные обязанности, которые фактически не исполнялись.

«Денежными средствами в общей сумме более 1,5 млн рублей злоумышленница распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Суд приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы условно.

Никита Маркелов

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