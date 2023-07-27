Еще два городских маршрута начнут работать без кондукторов

В Перми с 29 июля еще два автобусных маршрута перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кондукторы уйдут с маршрута №40 «Станция Пермь II — микрорайон Нагорный — автопарк» и маршрута №47 «Мачтобаза — порт Пермь — микрорайон Нагорный». Оплатить проезд можно будет по транспортным картам, через QR-код и приложение «Транспортная карта Пермь», банковской картой или наличными. Штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. руб.