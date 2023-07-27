Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе более 750 туристов пострадали от острых кишечных инфекций

В июне с симптомами острых кишечных заболеваний к медикам обратились 513 жителей и гостей Анапы, в июле их число составило 242 человека. Почти 70% заболевших — дети, сообщают «Кубанские новости».

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

В 72% случаев медики выявили у пострадавших энеробактер (большой порядок бактерий, включающий в себя, например, кишечную палочку) и цитробактер (условно патогенные бактерии). В 28% случаев — ротавирус и норавирус.

В большинстве своем инфекциями заболевали туристы, которые приобретали еду на пляже, на улице или на стихийных рынках.

Андрей Ульченко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...