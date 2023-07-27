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Коммерсантъ FM
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Театр миниатюр

Мини-флаконы и наборы для путешествий

«Коммерсантъ Стиль» — о полезных предметах для поездок: косметических наборах для путешествий как на дальние, так и близкие расстояния.

Фото: East News

Фото: East News

Хвала миниатюрным косметическим средствам: это формат, который не просто удобен в путешествии, но и помогает лучше познакомиться с кремом, шампунем или парфюмом, перед тем как купить полноразмерный флакон. Очевидно, что тут сошлись экономия и элегантность, а кроме того, такие наборы красиво упакованы, поэтому их уместно и подарить в подарок — в том числе тем из нас, у кого уже давно все есть.

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Doctor Babor, лимитированный тревел-набор Lifting с бестселлерами линии в виде мини-флаконов: сыворотки с коллагеном, очищающим средством и кремом «Коллаген-бустер»

Doctor Babor, лимитированный тревел-набор Lifting с бестселлерами линии в виде мини-флаконов: сыворотки с коллагеном, очищающим средством и кремом «Коллаген-бустер»

Dr Sebagh, набор для восстановления и сияния кожи Summer Skin Kit. В его составе – средства для ухода за кожей лица и сухое масло для лица и тела, которое оказывает антивозрастной эффект и придает коже золотистое сияние

Dr Sebagh, набор для восстановления и сияния кожи Summer Skin Kit. В его составе – средства для ухода за кожей лица и сухое масло для лица и тела, которое оказывает антивозрастной эффект и придает коже золотистое сияние

Thalgo, линия бестселлеров Love Products в формате миниатюр: средство для умывания, спрей для лица, кремы с текстурой разной плотности

Thalgo, линия бестселлеров Love Products в формате миниатюр: средство для умывания, спрей для лица, кремы с текстурой разной плотности

Dr Jackson, мужской шампунь-гель для тела и волос Potion 10, 100 мл

Dr Jackson, мужской шампунь-гель для тела и волос Potion 10, 100 мл

Biblioteka Aromatov, семплбокс «5 ароматов лета»: моноароматы-впечатления, которые можно смешивать между собой: «Вишневое мороженое», «Русалочка», «Грозовые облака», «Лист черной смородины» и «Коктейль &quot;Беллини&quot;»

Biblioteka Aromatov, семплбокс «5 ароматов лета»: моноароматы-впечатления, которые можно смешивать между собой: «Вишневое мороженое», «Русалочка», «Грозовые облака», «Лист черной смородины» и «Коктейль "Беллини"»

Attar Collection, парфюмерная вода The Queen Of Sheba, в тревел-флаконе 5 мл

Attar Collection, парфюмерная вода The Queen Of Sheba, в тревел-флаконе 5 мл

Comfort Zone, лимитированный набор бестселлеров линий Remedy, Tranquillity и Specialist в подарочной упаковке для очищения, интенсивного питания кожи, защиты и ароматерапии

Comfort Zone, лимитированный набор бестселлеров линий Remedy, Tranquillity и Specialist в подарочной упаковке для очищения, интенсивного питания кожи, защиты и ароматерапии

Logically, Skin, набор сывороток для лица антивозрастных с антиоксидантами и пептидами Cell Alarming Logic: 20 мини-упаковок по 2 мл

Logically, Skin, набор сывороток для лица антивозрастных с антиоксидантами и пептидами Cell Alarming Logic: 20 мини-упаковок по 2 мл

Planeta Organica, мини-ароматы L&#39;Esthetique Du Parfum в концентрации туалетной воды во флаконах по 15 мл

Planeta Organica, мини-ароматы L'Esthetique Du Parfum в концентрации туалетной воды во флаконах по 15 мл

Phyto, шампуни в тревел-формате по 100 мл: Phytoprogenium (для всех типов волос), Volume (объем), Color (защита цвета), Joba (для сухих волос)

Phyto, шампуни в тревел-формате по 100 мл: Phytoprogenium (для всех типов волос), Volume (объем), Color (защита цвета), Joba (для сухих волос)

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Doctor Babor, лимитированный тревел-набор Lifting с бестселлерами линии в виде мини-флаконов: сыворотки с коллагеном, очищающим средством и кремом «Коллаген-бустер»

Dr Sebagh, набор для восстановления и сияния кожи Summer Skin Kit. В его составе – средства для ухода за кожей лица и сухое масло для лица и тела, которое оказывает антивозрастной эффект и придает коже золотистое сияние

Thalgo, линия бестселлеров Love Products в формате миниатюр: средство для умывания, спрей для лица, кремы с текстурой разной плотности

Dr Jackson, мужской шампунь-гель для тела и волос Potion 10, 100 мл

Biblioteka Aromatov, семплбокс «5 ароматов лета»: моноароматы-впечатления, которые можно смешивать между собой: «Вишневое мороженое», «Русалочка», «Грозовые облака», «Лист черной смородины» и «Коктейль "Беллини"»

Attar Collection, парфюмерная вода The Queen Of Sheba, в тревел-флаконе 5 мл

Comfort Zone, лимитированный набор бестселлеров линий Remedy, Tranquillity и Specialist в подарочной упаковке для очищения, интенсивного питания кожи, защиты и ароматерапии

Logically, Skin, набор сывороток для лица антивозрастных с антиоксидантами и пептидами Cell Alarming Logic: 20 мини-упаковок по 2 мл

Planeta Organica, мини-ароматы L'Esthetique Du Parfum в концентрации туалетной воды во флаконах по 15 мл

Phyto, шампуни в тревел-формате по 100 мл: Phytoprogenium (для всех типов волос), Volume (объем), Color (защита цвета), Joba (для сухих волос)

Ирина Кириенко

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