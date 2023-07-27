Театр миниатюр

«Коммерсантъ Стиль» — о полезных предметах для поездок: косметических наборах для путешествий как на дальние, так и близкие расстояния.
Фото: East News
Хвала миниатюрным косметическим средствам: это формат, который не просто удобен в путешествии, но и помогает лучше познакомиться с кремом, шампунем или парфюмом, перед тем как купить полноразмерный флакон. Очевидно, что тут сошлись экономия и элегантность, а кроме того, такие наборы красиво упакованы, поэтому их уместно и подарить в подарок — в том числе тем из нас, у кого уже давно все есть.
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