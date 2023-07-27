В Салавате пострадали двое рабочих «Регион сервис»

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая, в котором пострадали 61-летний слесарь-сантехник и 47-летний электрогазосварщик ООО «Регион сервис», сообщает пресс-служба ведомства.

25 июля на территории ООО «Газпром нефтехим Салават» во время работ по замене колодца произошел сход грунта. Двое работников «Регион сервис» стояли у места, где был демонтирован колодец, и упали вниз вместе с грунтом. Они получили травмы различной тяжести.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

ООО «Регион сервис» зарегистрировано в июле 1999 года. Компания занимается специализированными строительными работами. Владельцами являются Раис Зайнетдинов и Сергей Маричев. Уставный капитал равняется 21 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 41,9 млн руб., чистая прибыль — 73 тыс. руб.

Майя Иванова

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