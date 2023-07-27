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Продажи новых легковых машин в Казани с начала года составили 5,2 тысячи

В Казани за первые шесть месяцев 2023 года продали 5,2 тыс. новых легковых машин. По данному показателю город занял третье место среди городов-миллионников в РФ. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Всего в РФ в городах с населением от 1 млн человек продали 149,1 тыс. новых легковых машин.

Лидером по продажам новых легковых автомобилей среди городов-миллионников стала Москва, где реализовали 79,6 тыс. единиц. Второе место занял Санкт-Петербург (21,1 тыс.).

"Ъ-Казань"

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