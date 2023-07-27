Нелегальный преподаватель пойдет под суд в Новосибирске

В Новосибирской области суд рассмотрит дело 26-летнего жителя Томской области, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью в сфере образования.

По данным ГУ МВД региона, обвиняемый с марта 2021 года по август 2022 года организовал нелегальное обучение в сфере торговли на биржевом рынке. Для этого он арендовал помещения под офис в Железнодорожном районе Новосибирска, нанял сотрудников и закупил оборудование, с помощью которого в формате видеообщения оказывал услуги, не имя соответствующей лицензии.

Стоимость одного курса составляла 59 тыс. руб. В общей сложности предприниматель организовал обучение для более 120 человек, получив 9,5 млн. руб. нелегального дохода. Чтобы придать видимость законности своей деятельности, бизнесмен проводил обучение и под видом оказания консультационных услуг.

Во время задержания у обвиняемого были изъяты ежедневники, банковские карты, большое количество телефонов, ноутбуков, моноблоков и системных блоков. В рамках дела на имущество предпринимателя наложен арест. Руководителю фирмы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Преподавателю грозит до пяти лет лишения свободы.

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Александр Киселев