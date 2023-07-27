В Ростовском районе закрывают школу

В поселке Горный Ростовского района Ярославской области закрывают Карьерскую школу, в которой обучаются 11 детей. Об этом сообщили в администрации Ростовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На официальной странице губернатора Михаила Евраева появилось сообщение матери ребенка, недовольной закрытием сельской школы. Ей ответил представитель районной администрации, который пояснил, что Карьерскую школу в 2023 году присоединят к Коленовской школе.

«Школу предполагалось сохранить, но большинство родителей приняли решение о переводе детей в другое учреждение»,— прокомментировали в администрации.

Коленовская и Карьерная школы находятся в разных сельских поселениях и расположены в 10 км друг от друга.

Алла Чижова