Ситуация с перебоями водоснабжения контролируется ульяновскими властями

Ситуация с перебоями водоснабжения в ряде районов Ульяновской области остается на контроле властей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра ЖКХ Александра Черепана.
По данным чиновника, необходима замена скважины в районе Богородской Репьевки и в селе Александровка Новомалыклинского района. Для этого необходимо содействие резервного фонда.
Губернатор Алексей Русских отметил, что продолжают поступать жалобы от жителей поселка Богдашкино Чердаклинского района, где также скоро потребуется замена скважины.