Ситуация с перебоями водоснабжения контролируется ульяновскими властями

Ситуация с перебоями водоснабжения в ряде районов Ульяновской области остается на контроле властей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра ЖКХ Александра Черепана.

По данным чиновника, необходима замена скважины в районе Богородской Репьевки и в селе Александровка Новомалыклинского района. Для этого необходимо содействие резервного фонда.

Губернатор Алексей Русских отметил, что продолжают поступать жалобы от жителей поселка Богдашкино Чердаклинского района, где также скоро потребуется замена скважины.

Андрей Сазонов