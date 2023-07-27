Жители Удмуртии смогут поучаствовать в мастер-классах по ткачеству на фестивале в Карамас-Пельге

В Удмуртии пройдет Межрегиональный фестиваль современного ручного ткачества «Луло Сусо» (Живая нить) (0+). Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, он состоится с 1 по 5 августа в деревне Карамас-Пельга Киясовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Участники мероприятия смогут посетить творческие мастерские по прядению, ткачеству и окрашиванию тканей природными красителями, будет работать выставка лучших образцов ткачества Удмуртии и других регионов. Также в рамках фестиваля мастера ткачества смогут обменяться опытом. Пройдет обрядовый праздник нового урожая «Виль».

Открытие фестиваля для всех желающих состоится 2 августа. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, осмотреть выставку тканых ковров, рушников, костюмов и аксессуаров, изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел. Пройдет концерт творческих коллективов Киясовского района и показ коллекции «Инкуазь».

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