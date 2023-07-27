Университетская стартап-студия за 220 млн рублей будет открыта в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде будет открыта студия по поддержке университетских стратапов,сообщил с своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин. По его словам, студия будет инвестировать в университетские стартапы, заниматься их развитием от идеи до стадии масштабирования продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ее открытие стало возможным в результате победы команды Нижегородского научно-образовательного центра и ННГУ им. Лобачевского в конкурсе Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

На создание студии планируется направить 220 млн руб. Это средства федерального гранта, университета и индустриального партнера проекта — компании «Промавто».

Ожидается, что результатом реализации программы стартап-студии станет создание и поддержка в срок до 2031 года более 500 стартапов и проектов.

Андрей Репин