Председателя дачного товарищества в Карабаше будут судить за фиктивные поборы с садоводов

Завершено расследование уголовного дела против председателя дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Карабаше, обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничестве. Ему вменяют фиктивный сбор средств с садоводов. Материалы дела рассмотрит Кыштымский городской суд, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, председатель ДНТ составил фиктивный протокол общего собрания членов товарищества, в котором прописал, что каждый собственник участка согласен сдать по 350 тыс. руб. на нужды ДНТ. Впоследствии он подал иск в суд, по решению которого в пользу него с банковских счетов дачников принудительно списали эти суммы. Обманутые граждане обратились в полицию.

Причиненный 62-летним председателем ДНТ ущерб потерпевшим превысил 950 тыс. руб. Всего он пытался взыскать с дачников свыше 4,1 млн руб.

«На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— добавляют в ГУ МВД региона.



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