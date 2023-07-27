39 уголовных дел возбудили после дополнительной проверки по требованию прокуроров Удмуртии

За 6 месяцев 2023 года прокуроры Удмуртии выявили 1 706 нарушений закона, допущенных органами следствия при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Основная масса связана с незаконным отказом в возбуждении уголовных дел. Отмечается, что этот период отменили почти 600 таких процессуальных решений, после проверок возбудили 39 уголовных дел. По каждому факту нарушения закона приняты меры прокурорского реагирования.

К дисциплинарной ответственности по выявленным нарушениям закона привлекли 208 должностных лиц.

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