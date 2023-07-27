Апелляционная инстанция поддержала решение Ростовского УФАС по антиконкурентному сговору на 3,5 млрд руб.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, признав антиконкурентными действия министерства транспорта Ростовской области, обеспечившего победу двум подрядчикам при проведении двух аукционов по содержанию дорог в регионе на сумму 3,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Ростовской области.

В суде было установлено, что министерство транспорта укрупнило закупки на содержание дорог, потребовава выполнения 54 различных видов работ в 14 муниципальных районах и 34 территориальных образованиях Ростовской области. Подрядчик должен был вести работы по содержанию всех дорог одновременно. Это привело к завышению размеров обеспечения контрактов и отсеяло ряд потенциальных поставщиков услуг. Ресурсы, необходимые для выполнения контрактов имелись только у ГУП РО «Ростовавтодор» и ООО «Тацинское ДСУ».

Отмечается, что значительная часть структурных отделов компаний расположена именно в тех районах, где и требовалось выполнение работ. Таким образом, была обеспечена победа в конкурсе двух конкретных участников.

«Ростовское УФАС России признало Министерство транспорта Ростовской области нарушившим части 1, 3 ст. 17 закона "О защите конкуренции"»,– сообщает пресс-служба ведомства.

Анастасия Назарова