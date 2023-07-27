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В Прикамье незаконной кредитной деятельностью занимались десять компаний

В первом полугодии 2023 года на финансовом рынке Пермского края выявили десять компаний с признаками нелегальной деятельности. Все они незаконно выдавали займы населению. Такие данные приводит Пермское отделение Банка России. 

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Чтобы избежать негативных последствий, гражданам необходимо быть предельно внимательными при заключении финансовой сделки — изучить договор займа и проверить легальность работы кредитора. Точно так же следует поступать при оформлении займа онлайн, поскольку “черные” кредиторы все чаще действуют в интернете. Они предлагают займы в социальных сетях, мессенджерах, на онлайн-досках объявлений»,— отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.

Всего по стране в первом полугодии Банк России выявил 847 нелегальных кредиторов. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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