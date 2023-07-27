Власти Татарстана планируют компенсировать расходы на размещение переселенцев из Крыма

Власти Татарстана намерены выплачивать компенсации организациям, занимающимся размещением и питанием переселенцев из Украины и из приграничных регионов РФ. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Напомним, ранее Татарстан выплачивал компенсации на размещение переселенцев из Донбасса, а также из Запорожской и Херсонской областей. Теперь механизм выплат решили расширить. И выплачивать компенсации будут за размещение переселенцев из регионов РФ, где введены максимальный и средний уровень реагирования. Речь идет о таких субъектах РФ, как Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

"Ъ-Казань"