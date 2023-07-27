Радий Хабиров назначил врио министра строительства Башкирии

Указом главы Башкирии Радия Хабирова исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры республики назначен 55-летний Владислав Сидоркин.

Владислав Сидоркин родился в 1968 году в Уфе. В 1987 году окончил Уфимский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2011 году — Уфимский институт коммерции и права по специальности «Менеджмент организации», в 2020 году — Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Строительство». В 1994 году устроился мастером в строительное управление №4 АО «Башнефтезаводстрой», с 1998 по 2006 годы работал директором в ООО «Тектор». В 2006 году стал заместителем главного инженера в генподрядном тресте «Башкортостаннефтезаводстрой». С 2007 по 2011 годы занимал должность заместителя гендиректора по производству ГК «СУ-10». С 2016 года по январь 2023 года был директором, заместителем директора по капитальному строительству ООО «Фирма СУ-10», а с января работал заместителем директора по производству ООО «СМК-10».

В апреле текущего года был назначен заместителем министра строительства и архитектуры республики. Он курировал вопросы ценообразования, строительных материалов и строительства социальных объектов. Заслуженный строитель Башкирии.

Ридаль Саетов, назначенный исполняющим обязанности руководителя министерства в апреле текущего года, покинул должность 25 июля. Предположительно, он перейдет на службу в блок правительства, который занимается привлечением в республику федеральных и международных инвесторов.

Венера Хисамова

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