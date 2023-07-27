«Бывшие партнеры не зря ведут подрывную деятельность»

В Санкт-Петербурге 27 июля открывается второй саммит «Россия — Африка». Число участников сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущей встречей четыре года назад, отметили в Кремле. В рамках саммита ожидается выступление Владимира Путина. Акцент будет сделан на российском содействии национальному суверенному развитию африканских стран. Отдельно будут обсуждаться вопросы справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам, сообщил помощник российского президента. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что разговор в Северной столице предстоит серьезный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Высокие гости с Черного континента прибывают в Северную столицу Российской Федерации несмотря ни на что. Да, приходится признать, бывшие западные партнеры развернули небывалую кампанию, пытаясь сорвать важное мероприятие. Надо сказать, отчасти им это удалось.

Представительство первых лиц африканских государств оказалось почти в два раза меньше, чем в 2019 году, когда проводился предыдущий саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил благодарность всем, кто принял приглашение, но при этом согласился, что давление со стороны недругов было серьезным.

Впрочем, у каждого лидера есть личные планы и неотложные дела — это тоже нужно учитывать. Вот, например, в Нигере, как назло, случился военный переворот — президенту Мохамеду Базуму сейчас явно не до больших визитов.

Некоторые несознательные граждане злословят, мол, новые туристические направления порой экстремальные. Вместо Рима и Парижа нынче Нджамена и Найроби. А вот это они зря. Африка — богатейший континент, ресурсы на планете Земля не вечные, они имеют тенденцию к истощению.

Кто сможет укрепиться в Африке, за тем и будущее. И борьба за влияние в этом регионе земного шара идет серьезная.

Бывшие партнеры ведь не зря ведут подрывную деятельность — не нравится им конкуренция. К слову, Китай тоже активно действует на континенте, он не в восторге от перспективы быть подвинутым или с кем-то делиться. Так что в общем и целом разговор с высокими гостями предстоит непростой, и вот почему…

Одно дело — вкусно поесть, хорошо отдохнуть и развлечься в хлебосольной и гостеприимной России. Это пожалуйста — с превеликим удовольствием. Но когда речь заходит о больших деньгах, вопрос ставится несколько по-другому: а насколько вы нынче сильны и уверенно стоите на ногах, чтобы гарантировать нам, вашим добрым африканским друзьям, что не останемся мы потом в накладе?

Нет, мы всецело готовы сотрудничать, но вы все-таки решите свои текущие проблемы, и тогда все оформим и подпишем. А пока есть малая доля сомнений — их нужно развеять. Актуальный пример — зерновая сделка. Неидеальный механизм, однако продовольствие, может, не в том объеме, но было, а теперь непонятно, как со всем этим быть. Остается надеяться, что нужные слова найдутся и все озабоченности удастся оперативно устранить ради общей выгоды и согласия.

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