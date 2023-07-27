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Коммерсантъ FM
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«Бывшие партнеры не зря ведут подрывную деятельность»

Дмитрий Дризе — о саммите «Россия — Африка»

В Санкт-Петербурге 27 июля открывается второй саммит «Россия — Африка». Число участников сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущей встречей четыре года назад, отметили в Кремле. В рамках саммита ожидается выступление Владимира Путина. Акцент будет сделан на российском содействии национальному суверенному развитию африканских стран. Отдельно будут обсуждаться вопросы справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам, сообщил помощник российского президента. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что разговор в Северной столице предстоит серьезный.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Высокие гости с Черного континента прибывают в Северную столицу Российской Федерации несмотря ни на что. Да, приходится признать, бывшие западные партнеры развернули небывалую кампанию, пытаясь сорвать важное мероприятие. Надо сказать, отчасти им это удалось.

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Представительство первых лиц африканских государств оказалось почти в два раза меньше, чем в 2019 году, когда проводился предыдущий саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил благодарность всем, кто принял приглашение, но при этом согласился, что давление со стороны недругов было серьезным.

Впрочем, у каждого лидера есть личные планы и неотложные дела — это тоже нужно учитывать. Вот, например, в Нигере, как назло, случился военный переворот — президенту Мохамеду Базуму сейчас явно не до больших визитов.

Некоторые несознательные граждане злословят, мол, новые туристические направления порой экстремальные. Вместо Рима и Парижа нынче Нджамена и Найроби. А вот это они зря. Африка — богатейший континент, ресурсы на планете Земля не вечные, они имеют тенденцию к истощению.

Кто сможет укрепиться в Африке, за тем и будущее. И борьба за влияние в этом регионе земного шара идет серьезная.

Бывшие партнеры ведь не зря ведут подрывную деятельность — не нравится им конкуренция. К слову, Китай тоже активно действует на континенте, он не в восторге от перспективы быть подвинутым или с кем-то делиться. Так что в общем и целом разговор с высокими гостями предстоит непростой, и вот почему…

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Одно дело — вкусно поесть, хорошо отдохнуть и развлечься в хлебосольной и гостеприимной России. Это пожалуйста — с превеликим удовольствием. Но когда речь заходит о больших деньгах, вопрос ставится несколько по-другому: а насколько вы нынче сильны и уверенно стоите на ногах, чтобы гарантировать нам, вашим добрым африканским друзьям, что не останемся мы потом в накладе?

Нет, мы всецело готовы сотрудничать, но вы все-таки решите свои текущие проблемы, и тогда все оформим и подпишем. А пока есть малая доля сомнений — их нужно развеять. Актуальный пример — зерновая сделка. Неидеальный механизм, однако продовольствие, может, не в том объеме, но было, а теперь непонятно, как со всем этим быть. Остается надеяться, что нужные слова найдутся и все озабоченности удастся оперативно устранить ради общей выгоды и согласия.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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